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В РФС пошутили над теми, кто увидел выгоду «Зенита» в решении по «Торпедо»

В РФС предложили «алюминиевые шапочки» увидевшим заговор в РПЛ
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов пошутил над людьми, которые видят заговор в решении исключить «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ), посоветовав «алюминиевые шапочки».

«Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки… Или спросить «Черноморец», почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которые привыкли жить в теории заговора», — заявил Митрофанов.

Также он добавил, что в организации выступают за то, чтобы никто не мог оказывать противоправное влияние на результаты матчей.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

В прошлом сезоне «Оренбург» по спортивному принципу вылетел из РПЛ. Коллектив занял 15-е место, набрав 19 очков.

Ранее стало известно, что грозит судье, задержанному по делу «Торпедо».

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