Джокович ответил на вопрос о завершении карьеры

Джокович заявил, что планирует вернуться на Уимблдон в следующем году

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции заявил, что планирует вернуться на Уимблдон в следующем году.

«Надеюсь, это не последний мой матч на Центральном корте. Сегодня я не собираюсь завершать свою карьеру на Уимблдоне. Точно планирую вернуться хотя бы еще раз», — заявил теннисист.

11 июля Джокович не смог выйти в финал Уимблдона впервые с 2017 года, уступив в матче 1/2 финала лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 3:6, 3:6, 4:6.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В решающем матче Синнер сыграет против Карлоса Алькараса из Испании, который обыграл американца Тейлора Фрица — 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 101 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 100 из них выиграл в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что легендарная теннисистка сыграет на турнире в США в возрасте 45 лет.