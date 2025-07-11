Легендарная теннисистка сыграет на турнире в США в возрасте 45 лет

Бывшая первая ракетка мира, 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс примет участие на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба соревнований.

Последний раз Уильямс-старшая выходила на корт в марте 2024 года. Тогда она получила уайлд-кард на турнир в Майами, где в первом круге уступила россиянке Диане Шнайдер.

Турнир в Вашингтоне состоится с 19 по 27 июля.

Уильямс семь раз выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде, 14 — в парном. Также на ее счету четыре золотых медали Олимпийских игр (2000, 2000, 2008, 2012) и одна серебряная (2016).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Янник Синнер вышел в финал Уимблдона.