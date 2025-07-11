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Спорт

Джокович сражается с лучшим теннисистом мира за финал Уимблдона. LIVE

Теннис. Уимблдон. Полуфинал. Янник Синнер — Новак Джокович. ОНЛАЙН
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В полуфинале Уимблдона легендарный Новак Джокович играет с первой ракеткой мира — Янником Синнером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:13

Джокович взял под ноль свою подачу и повел в третьем сете — 1:0!

20:13

40:0! Янник принял в аут.

20:12

30:0 в пользу Новака на его подаче!

20:09

Третий сет начался! Джокович исполнил подачу навылет — 15:0.

20:08

Джокович попросил медицинский тайм-аут.

20:07

Синнер исполнил отличную подачу и забрал вторй сет со счетом 6:3! Итальянец уже выиграл два сета. Возможно, сейчас нас ждет последний.

20:06

30:15! Синнер впереди.

20:05

На подаче Синнера идет борьба. 15:15!

20:04

Новак все-таки взял тяжелейший гейм на своей подаче! Счет во втором сете стал 3:5, впереди — Янник.

20:03

Больше у Джоковича! Прекрасная подача. Гейм длится уже восемь минут.

20:02

Ровно! Новак допустил легкую ошибку и направил мяч в сетку. Вся арена расстроено вздохнула.

19:59

Больше у Новака! Загонял Синнера по всему корту и забрал очко.

19:59

Ровно! Новак снова проиграл Яннику перестрелку у сетки.

19:59

Больше у Новака! Еще один эйс в исполнении серба.

19:58

40:40! Сумасшедшая подача от Джоковича! Трибуны встретили ее громогласными аплодисментами.

19:58

30:40! Янник отлично атаковал по боковой линии.

19:57

30:30! Джокович сравнял счет благодаря подачам.

19:56

0:30! Новак снова сыграл укороченным, но Синнер догнал мяч. Завязалась перестрелка у сетки, которую выиграл итальянец.

19:54

0:15! Джокович пробил в сетку.

19:53

Янник взял свою подачу и повел во втором сете со счетом 5:2!

19:53

40:15!

19:51

Синнер повел на своей подаче — уже 30:15. Трибуны скандируют «Новак! Новак!». Зрители желают увидеть больше сопротивления от серба.

19:51

Джокович не отдал преимущество и забрал свою подачу. Счет во втором сете стал 4:2, но впереди по-прежнему Синнер.

19:50

40:15! Янник все-таки отвоевал одно очко.

19:49

40:0! Новак очень быстро набрал преимущество на своей подаче.

19:49

30:0! Еще одна отличная подача от Новака!

19:47

15:0! Джокович удачно начал на своей подаче.

19:47

Янник исполнил очередную фантастическую подачу и забрал гейм! Он ведет во втором сете со счетом 4:1.

19:46

40:15! Джокович принял в сетку подачу Синнера.

19:46

30:15! Новак выбежал к сетке и попался: Янник перекинул его свечой.

19:45

На подаче Синнера завязалась борьба — 15:15!

19:44

Новак взял свою подачу и сократил отставание во втором сете — 1:3!

19:41

Джокович внезапно повел 40:0 на своей подаче! Видимо, Синнер решил отдохнуть.

19:41

Синнер взял свою подачу и повел во втором сете со счетом 3:0!

19:40

40:15! Джокович опять не смог принять подачу оппонента.

19:40

30:15! Эйс в исполнении итальянского теннисиста.

19:40

15:15! Подача Синнера сделала свое дело.

19:39

0:15! Новак принял подачу, а потом неожиданно атаковал в угол корта.

19:38

Синнер сделал брейк и повел во втором сете со счетом 2:0!

19:37

30:40! Синнер нанес сумасшедший удар в противоход — и точно в угол корта!

19:37

30:30! Янник ошибся по длине — небольшой аут.

19:36

15:30! Блестящий эйс в исполнении Джоковича!

19:36

0:30! Янник издевательски легко принял подачу, а потом атаковал по разным углам и дождался, пока Новак не смог догнать мяч.

19:34

0:15! Джокович неудачно начал на своей подаче — пробил в сетку после очередной атаки соперника.

19:34

Янник невероятно уверенно взял свою подачу — под ноль — и повел во втором сете со счетом 1:0!

19:33

40:0! Эйс в исполнении Синнера.

19:33

30:0! Новак принял в аут.

19:32

Второй сет начался на подаче Синнера — и он здорово атаковал точно по боковой линии. 15:0!

19:30

Синнер сделал второй брейк и забрал первый сет со счетом 6:3!

19:29

Меньше у Новака! Он ошибся по длине — аут.

19:29

Ровно! А вот теперь сербский теннисист ошибся на ровном месте и отправил мяч в сетку.

19:29

Больше у Новака! Очередная подача навылет.

19:28

40:40! Синнер все еще борется за брейк. Он отлично попал по задней линии.

19:28

Больше у Новака! Янник снова не смог принять подачу — аут.

19:27

40:40! Новак исполнил отличные подачи и отыграл два сетбола!

19:25

15:40! Джокович сыграл укороченным, но Синнер догнал мяч и отбил. Новак перекинул соперника свечой, но и тут итальянец сумел достать мяч и смэшем вколотил его в пустую часть корта.

19:25

15:30! Янник настроен на еще один брейк.

19:24

15:15! Новак блестяще сыграл укороченным, Янник догнал, но не смог переправить мяч в корт.

19:24

0:15! Синнер мощно принял подачу Джоковича и вынудил серба отбить в сетку.

19:23

Синнер забрал гейм за счет прекрасных подач и повел в первом сете — 5:3!

19:23

40:0! Еще одна прекрасная подача Синнера.

19:21

30:0! Янник здорово подал в правую часть корта, а затем атаковал туда же и поймал Новака на противоходе.

19:20

15:0! Синнер хорошо подал, Джокович принял, но затем поскользнулся и отправил мяч в аут.

19:19

Джокович загонял соперника по разным углам и вынудил ошибиться по длине. Благодаря этому серб забрал свою подачу и сократил отставание в первом сете — 3:4!

19:19

40:30! Янник чуть-чуть ошибся на приеме — аут.

19:18

30:30! Джокович прекрасно сыграл укороченным, но Синнер показал невероятную скорость, догнал мяч и пробил по боковой линии!

19:17

30:15! Джокович очень сильно подал, а потом атаковал точно в угол корта! Синнер даже не стал бежать за этим мячом.

19:16

15:15! А вот теперь Янник не смог принять подачу — отправил мяч в аут.

19:16

15:0! Новак подал, но Синнер принял навылет!

19:15

Синнер спокойно взял свою подачу и повел в первом сете со счетом 4:2!

19:14

40:0! Янник здорово атаковал по задней линии, и Новак отбил в аут.

19:12

Синнер уверенно повел на своей подаче — Джокович принимает в аут. 30:0!

19:12

Новак очень быстро забрал свою подачу благодаря эйсам и сократил отставание в первом сете — 2:3!

19:11

Джокович при помощи эйсов быстро вышел вперед на своей подаче — уже 40:0!

19:10

Синнер взял свою подачу и повел в первом сете со счетом 3:1!

19:09

40:15! Наконец-то Джокович справился с подачей и принял так мощно, что Синнер ответил в аут.

19:08

40:0! Джокович никак не может принять подачу Синнера.

19:08

30:0! Еще одна блестящая подача в исполнении Синнера.

19:06

15:0! Янник исполнил прекрасную подачу — Новак не смог принять.

19:05

Синнер сделал ранний брейк и повел в первом сете со счетом 2:1!

19:04

15:40! Джокович сыграл укороченным, но Синнер догнал и свечой отправил мяч за спину сопернику!

19:04

15:30! Новак плохо ответил на мощную атаку Янника и мощным бэкхендом отправил мяч за пределы корта.

19:03

15:15! Синнер принял подачу, а потом идеально пробил в противоход — точно по боковой линии.

19:02

15:0! Джокович исполнил сумасшедшую подачу навылет!

19:01

Джокович принял в аут, и Синнер уверенно забрал свою подачу! Счет в первом сете стал равным — 1:1.

19:01

40:0! Серб снова ошибся по длине. Синнер очень легко забирает розыгрыши на своей подаче.

19:00

30:0! После короткого обмена ударами Новак отбил мяч в сетку.

19:00

15:0! Синнер хорошо подал, а потом исполнил великолепный обратный кросс. Джокович отбил в аут.

18:59

Джокович взял свою подачу под ноль и повел в первом сете — 1:0!

18:58

40:0! Новак очень хорош на своей подаче.

18:59

30:0! Джокович снова хорошо подал, и Синнер выбил в аут.

18:58

Матч начался! Джокович удачно стартовал на своей подаче — 15:0.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Сегодня в полуфинале Уимблдона Новак Джокович, который является шестой ракеткой мира, сыграет с первым номером мирового рейтинга — Янником Синнером.

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