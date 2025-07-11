Джокович сражается с лучшим теннисистом мира за финал Уимблдона. LIVE

Синнер исполнил отличную подачу и забрал вторй сет со счетом 6:3! Итальянец уже выиграл два сета. Возможно, сейчас нас ждет последний.
Новак все-таки взял тяжелейший гейм на своей подаче! Счет во втором сете стал 3:5, впереди — Янник.
0:30! Новак снова сыграл укороченным, но Синнер догнал мяч. Завязалась перестрелка у сетки, которую выиграл итальянец.
Синнер повел на своей подаче — уже 30:15. Трибуны скандируют «Новак! Новак!». Зрители желают увидеть больше сопротивления от серба.
Джокович не отдал преимущество и забрал свою подачу. Счет во втором сете стал 4:2, но впереди по-прежнему Синнер.
Янник исполнил очередную фантастическую подачу и забрал гейм! Он ведет во втором сете со счетом 4:1.
0:30! Янник издевательски легко принял подачу, а потом атаковал по разным углам и дождался, пока Новак не смог догнать мяч.
0:15! Джокович неудачно начал на своей подаче — пробил в сетку после очередной атаки соперника.
15:40! Джокович сыграл укороченным, но Синнер догнал мяч и отбил. Новак перекинул соперника свечой, но и тут итальянец сумел достать мяч и смэшем вколотил его в пустую часть корта.
30:0! Янник здорово подал в правую часть корта, а затем атаковал туда же и поймал Новака на противоходе.
Джокович загонял соперника по разным углам и вынудил ошибиться по длине. Благодаря этому серб забрал свою подачу и сократил отставание в первом сете — 3:4!
30:30! Джокович прекрасно сыграл укороченным, но Синнер показал невероятную скорость, догнал мяч и пробил по боковой линии!
30:15! Джокович очень сильно подал, а потом атаковал точно в угол корта! Синнер даже не стал бежать за этим мячом.
Новак очень быстро забрал свою подачу благодаря эйсам и сократил отставание в первом сете — 2:3!
15:40! Джокович сыграл укороченным, но Синнер догнал и свечой отправил мяч за спину сопернику!
15:30! Новак плохо ответил на мощную атаку Янника и мощным бэкхендом отправил мяч за пределы корта.
Джокович принял в аут, и Синнер уверенно забрал свою подачу! Счет в первом сете стал равным — 1:1.
15:0! Синнер хорошо подал, а потом исполнил великолепный обратный кросс. Джокович отбил в аут.