Экс-капитан «Торпедо»: болельщики не заслужили такого отношения

Бывший капитан московского «Торпедо» Артем Самсонов выразил разочарование решением Российского футбольного союза (РФС) исключить команду из числа участников нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Он заявил порталу Legalbet, что от этого пострадали болельщики.

«Эмоции очень плохие, я сильно расстроен. Мне звонят наши фанаты, все переживают, я со всеми на связи. Болельщики и футболисты не заслужили такого отношения и такого решения по нашему клубу. Все старались, отдавали силы и здоровье на поле, чтобы заслуженно выйти в РПЛ», — сказал игрок.

Самсонов выразил надежду, что после исключения руководство клуба не распустит команду. Футболист верит, что «Торпедо» справится с этой ситуацией и вернется в РПЛ.

«Я столько лет отдал этому клубу, всегда переживаю за него, все мы переживаем. Мне очень жаль. <...> «Торпедо» Москва всегда будет жить!» — заключил спортсмен.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Ранее в РФС объяснили решение вернуть вылетевший из РПЛ клуб в лигу.