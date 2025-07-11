В РФС объяснили решение вернуть вылетевший из РПЛ клуб в лигу

РФС: у «Оренбурга» был приоритет перед «Уралом» в вопросе возвращения в РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что у «Оренбурга» был приоритет перед «Уралом» в вопросе возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ), так как в прошлом сезоне клуб играл в высшем дивизионе. Его слова приводит «Чемпионат».

«Исполком исходил из следующей логики: сохранение максимального числа участников — 16. Все члены исполкома это поддержали. Приоритет был у клуба, выступавшего в прошлом сезоне в РПЛ. «Урал» — участник стыковых матчей, но их не прошел», — заявил Митрофанов.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

В прошлом сезоне «Оренбург» по спортивному принципу вылетел из РПЛ. Коллектив занял 15-е место, набрав 19 очков.

Ранее «Оренбург» обратился к болельщикам после возвращения в РПЛ.