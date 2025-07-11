«Соскучились»: вернувшийся в РПЛ клуб обратился к болельщикам

«Оренбург» обратился к болельщикам после возвращения в РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» после решения о возвращении команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в своем Telegram-канале обратился к болельщикам.

«В соответствии с решением, принятым сегодня бюро исполкома РФС, ФК «Оренбург» спортивный сезон-2025/2026 проведёт в Российской Премьер-Лиге.Дорогие болельщики, мы очень соскучились! Подготовили много яркого и интересного на предстоящий сезон», — говорится в сообщении.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

В прошлом сезоне «Оренбург» по спортивному принципу вылетел из РПЛ. Коллектив занял 15-е место, набрав 19 очков.

Ранее в «Торпедо» приняли решение о будущем команды.