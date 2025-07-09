Игрокам «Оренбурга» запретили читать СМИ на фоне слухов о «Торпедо» и РПЛ

Футболистам и персоналу футбольного клуба «Оренбург» запретили читать СМИ на фоне слухов о вероятном возвращении команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Оренбургская команда покинула РПЛ по результатам сезона-2024/25, однако может вернуться, если из нового розыгрыша турнира будет исключено московское «Торпедо». Руководство «Оренбурга» считает, что разговоры вокруг возможного возвращения команды в РПЛ отвлекают от тренировочного процесса и подготовки к сезону.

8 июля в СМИ появилась информация, что спецкомиссия вынесла единогласное решение об имевшем место нарушении регламента «Торпедо», что с большой долей вероятности повлечет за собой наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Заседание КДК по делу «Торпедо» состоится 10 июля.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест. Также был задержан арбитр, который, как предполагается, оказал влияние на ключевой матч «Торпедо» в прошлом сезоне Первой лиги.

Новый сезон национального российского первенства стартует 18 июля. «Торпедо» вернулось в РПЛ по результатам Первой лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице с 65 баллами, спустя два года после вылета. О том, кто займет место столичной команды, если ее все же исключат, точной информации нет. «Оренбург» занял предпоследнее место в РПЛ.

Ранее стало известно, что грозит судье, задержанному по делу «Торпедо».