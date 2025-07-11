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Бывший футболист рассказал о договорных матчах в российском футболе

Экс-футболист Циберкин: мне писали с предложениями повлиять на исход матча
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Егор Алеев/ТАСС

Профессиональный футболист Александр Циберкин, которого в мае 2025 года на десять лет отстранили от футбола, заявил, что ему и товарищам по команде неоднократно писали с предложениями повлиять на исход матча, передает Спортс''.

«Мне и многим товарищам по команде неоднократно писали с предложениями повлиять на результат матча. Например, получить желтую или удаление. Или вообще проиграть. Это происходит даже на уровне молодежек», — сказал Циберкин.

Циберкин отметил, что так мотивировали молодых футболистов, у которых маленькие зарплаты.

Спортсмен был признан виновным в нарушении статей 18 и 21 регламента РФС, которые устанавливают запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх, а также запрещают оказывать прямое или косвенное воздействие с целью манипулирования результатом матча.

Ранее несколько футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) оказались в слитой базе нелегальной букмекерской конторы.

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