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Спорт
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Футболиста «Сокола» на 10 лет дисквалифицировали из-за ставок

Игрока казанского «Сокола» Циберкина дисквалифицировали из-за ставок на 10 лет
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/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Полузащитника казанского «Сокола» Александр Циберкина дисквалифицировали от любой футбольной деятельности на 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Спортсмен был признан виновным в нарушении статей 18 и 21 регламента РФС, которые устанавливают запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх, а также запрещают оказывать прямое или косвенное воздействие с целью манипулирования результатом матча.

«Применить к футболисту Циберкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности на срок 10 лет», — говорится в заявлении РФС.

В апреле 2025 года Савеловский суд Москвы вынес приговор по делу о сговоре бывших игроков юниорской сборной России по гандболу с букмекерами. Спортсменам грозило до пяти лет лишения свободы. Суд учел положительные характеристики и чистосердечное раскаяние подсудимых. Подсудимым назначили штрафы в размере от 300 до 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» близко к приобретению Максима Осипенко.

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