На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько футболистов РПЛ оказались в слитой базе нелегальной букмекерской конторы

Mash: несколько игроков РПЛ попали в слитую базу нелегальной конторы букмекеров
close
/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Молодые футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Батраков «Локомотив», Матвей Кисляк (ЦСКА) и Данила Козлов («Краснодар») оказались в слитой базе данных нелегальной в России букмекерской конторы. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, в конце 2024 года хакеры взломали базу данных конторы, у которой нет лицензии на работу в Российской Федерации. За то, чтобы архив не оказался опубликован, злоумышленники потребовали $15 млн. Однако владельцы сервера платить отказались, и база появилась в открытом доступе.

Указано, что в опубликованном архиве находятся номера телефонов, которые совпадают с действующими номерами Батракова, Кисляка и Козлова. Согласно опубликованным данным, первые два аккаунта последние расчеты делали в 2021 году, а вот третий является до сих пор действующим.

Также в базе, предположительно, числится еще 11 футболистов из российских лиг.

При этом футболистам за ставки может грозить отстранение. К примеру, полузащитника казанского «Сокола» Александр Циберкина дисквалифицировали от любой футбольной деятельности на десять лет.

Ранее экс-игроки юниорской сборной России получили приговор по делу о договорных матчах.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами