Несколько футболистов РПЛ оказались в слитой базе нелегальной букмекерской конторы

Молодые футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Батраков «Локомотив», Матвей Кисляк (ЦСКА) и Данила Козлов («Краснодар») оказались в слитой базе данных нелегальной в России букмекерской конторы. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, в конце 2024 года хакеры взломали базу данных конторы, у которой нет лицензии на работу в Российской Федерации. За то, чтобы архив не оказался опубликован, злоумышленники потребовали $15 млн. Однако владельцы сервера платить отказались, и база появилась в открытом доступе.

Указано, что в опубликованном архиве находятся номера телефонов, которые совпадают с действующими номерами Батракова, Кисляка и Козлова. Согласно опубликованным данным, первые два аккаунта последние расчеты делали в 2021 году, а вот третий является до сих пор действующим.

Также в базе, предположительно, числится еще 11 футболистов из российских лиг.

При этом футболистам за ставки может грозить отстранение. К примеру, полузащитника казанского «Сокола» Александр Циберкина дисквалифицировали от любой футбольной деятельности на десять лет.

Ранее экс-игроки юниорской сборной России получили приговор по делу о договорных матчах.