Губерниев о жалобах украинских фехтовальщиц на допуск россиянок: наплевать на них

Губерниев: наплевать, что говорят украинки о допуске россиянок на чемпионат мира

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на жалобы украинских фехтовальщиц на допуск россиянок на чемпионат мира, который пройдет в Грузии, передает «Матч ТВ».

«Наплевать, что говорят украинские фехтовальщики. Нам нужно думать о себе, а не о том, что о нас говорят. Как говорила моя бабушка: насрать на них десять куч», — сказал Губерниев.

Международная федерация фехтования (FIE) включила в список участниц чемпионата мира олимпийских чемпионок Софью Великую и Яну Егорян. Президент ФФУ Михаил Ильяшев назвал такое решение плевком в лицо украинским спортсменам и мировой общественности.

Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс FIE принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Великая, Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова.

Ранее на Украине назвали плевком в лицо допуск россиян к чемпионату мира.