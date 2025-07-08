На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали плевком в лицо допуск россиян к чемпионату мира

Федерация фехтования Украины назвала плевком в лицо допуск россиян к ЧМ
close
РИА Новости

Президент Федерации фехтования Украины (ФФУ) Михаил Ильяшев раскритиковал решение допустить российских спортсменов до чемпионата мира — 2025, назвав его дерзким. Его слова приводит РИА Новости.

«Это плевок в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности! Мы с самого начала отмечали, что весь этот процесс проверки российских фехтовальщиков на предмет нейтральности является фарсом», — заявил он.

Международная федерация фехтования (FIE) включила в список участниц чемпионата мира олимпийских чемпионок Софью Великую и Яну Егорян.

Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс FIE принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Великая, Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее украинская фехтовальщица негативно высказалась о допуске россиянок на чемпионат мира.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами