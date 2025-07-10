«Мне это уже надоело»: Загитова о вражде с Медведевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, говоря о своих взаимоотношениях с двукратной серебряной медалисткой Олимпиады Евгенией Медведевой, в шоу «Каток» заявила, что не любит конфликты.

«Для меня это очень эмоционально тяжело, потому что я эмпатичная. Каждый раз, когда мы с ней виделись, мы, как кажется, постоянно по стеночке проходили. Люди, которые с нами заходили в лифт, говорили, что чувствуют какой-то негатив, какое-то давление. И мне это уже надоело…» — поделилась фигуристка.

В мае Медведева взяла интервью у Загитовой в рамках своего шоу «БеС комментариев», и фигуристки объявили, что будут сотрудничать. Медведева стала участницей в рок-мюзикле на льду Загитовой «Ассоль», а Загитова выступит на гала-шоу Медведевой на ЦСКА-Арене.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Татьяна Тарасова восхитилась рок-мюзиклом Загитовой.