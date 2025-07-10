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«Удивляет, что только они»: экс-глава «Спартака» об исключении «Торпедо» из РПЛ

Экс-глава «Спартака» Червиченко: удивляет, что из РПЛ исключили только «Торпедо»
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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что его удивляет в исключении столичного «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) после скандала со взятками. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Удивляет, что только «Торпедо». У нас же есть ещё одна команда, которая призналась в подобном — «Крылья Советов». Но их почему-то прошли стороной. Хотя слабо понимаю, чем отличается чистосердечное признание от ситуации с «Торпедо», — сказал Червиченко.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги (РПЛ). Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее была названа причина, по которой исключили «Торпедо» из РПЛ.

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