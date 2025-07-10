Стали известны намерения «Торпедо» после исключения из РПЛ

Руководство московского «Торпедо» рассчитывает, что клуб сумеет выступить в следующем сезоне Первой лиги после исключения из Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за скандала с подкупом судей. Об этом пишет «Советский спорт».

Клубу были даны сутки, чтобы суметь предоставить финансовые гарантии своей готовности к проведению сезона. В руководстве Первой лиги боятся, что из-за скандала, сказавшегося на репутации, «Торпедо» потеряет весомую часть спонсоров.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Также в МВД сообщили, что российский арбитр Богдан Головко через посредника получил 1,5 миллиона рублей от руководителей «Торпедо» за за обеспечение необходимого результата в матче Первой лиги с «Камазом». В поединке, который закончился со счетом 1:1 и помог «Торпедо» напрямую выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота московского клуба. Головко отправлен под домашний арест. Посреднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее экс-глава «Локомотива» назвала команду, которая должна заменить «Торпедо» в РПЛ.