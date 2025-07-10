Госдума отказалась отменять Fan ID

Государственная Дума на очередном пленарном заседании отвергла инициативу отмены системы Fan ID на футбольных стадионах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты рассмотрели законопроект, предусматривавший упразднение федерального закона, согласно которому была установлена обязанность обязательной регистрации и проверки болельщиков и участников лишь определенных спортивных мероприятий, утвержденных правительством Российской Федерации.

Сейчас данная система действует исключительно для двух крупных футбольных турниров — чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги и финала Кубка России по футболу.

18 июня вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в обращении к главе Минспорта РФ Михаилу Дегтяреву заявил, что в России необходимо отменить Fan ID для детей в возрасте до 14 лет. Введение карты болельщика негативно повлияло на посещаемость футбольных матчей, а необходимость получать документ даже на детей создала бюрократическую нагрузку на семьи.

Ранее экс-футболист сборной России раскритиковал Fan ID.