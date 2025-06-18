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«Бюрократическая нагрузка»: в Госдуме призвали частично отменить Fan ID

Депутат Даванков призвал министра спорта отменить Fan ID для детей до 14 лет
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В России необходимо отменить Fan ID для детей в возрасте до 14 лет. Введение карты болельщика негативно повлияло на посещаемость футбольных матчей, а необходимость получать документ даже на детей создала бюрократическую нагрузку на семьи. Об этом в обращении к главе Минспорта РФ Михаилу Дегтяреву заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Сегодня россиянам приходится обязательно посещать МФЦ для оформления Fan ID на детей при наличии учетки на «Госуслугах», на фоне чего интерес к посещению матчей снижается, подчеркнул депутат. Он призвал Минспорта совместно с Минцифры рассмотреть вариант отмены Fan ID для детей до 14 лет, подчеркнув, что это поможет гражданам.

Напомним, в марте Даванков сообщал, что в Госдуме собираются отменить Fan ID «с помощью лазейки в законе». По его словам, соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение в парламент до конца весенней сессии. Депутат назвал Fan ID, без которого сегодня нельзя посетить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и финальный поединок Кубка России по футболу, «несусветной глупостью, которую нужно просто взять и отменить».

Ранее стало известно о планах лишить некоторых россиян Fan ID.

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