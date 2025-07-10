В «Зените» назвали чемпионат России по футболу «очень конкурентным»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал главных соперников команды в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

«У нас очень конкурентный чемпионат. Пальцев одной руки уже не хватает, чтобы перечислить сильных соперников. Это «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», плюс учитываем «Зенит». Но я уверен, что будут еще интересные сюрпризы от команд, которые в эту пятерку не входят», — заявил Медведев.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее «Зенит» переиграл чемпиона Сербии.