На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» переиграл чемпиона Сербии

Дубль Луиса Энрике помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»
close
Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российский «Зенит» переиграл сербскую «Црвену Звезду» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Луис Энрике, который отличился на 40-й минуте. Второй мяч «Зенита» забил Лусиано Гонду на 63-й минуте. Через 11 минут Энрике оформил свой второй гол.

«Зенит» с 67-й минуте играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Дуглас дос Сантос.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

«Црвена Звезда» победила ОФК (4:2) в матче 29-го тура чемпионата Сербии и стала чемпионом страны, впервые с 2007 года. Этот титул для команды стал 26-м в истории.

Ранее состоялась жеребьевка Кубка России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами