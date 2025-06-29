«Зенит» переиграл чемпиона Сербии

Российский «Зенит» переиграл сербскую «Црвену Звезду» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Луис Энрике, который отличился на 40-й минуте. Второй мяч «Зенита» забил Лусиано Гонду на 63-й минуте. Через 11 минут Энрике оформил свой второй гол.

«Зенит» с 67-й минуте играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Дуглас дос Сантос.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

«Црвена Звезда» победила ОФК (4:2) в матче 29-го тура чемпионата Сербии и стала чемпионом страны, впервые с 2007 года. Этот титул для команды стал 26-м в истории.

Ранее состоялась жеребьевка Кубка России.