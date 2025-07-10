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18-летняя Андреева раскрыла, какие уроки она вынесла по итогам Уимблдона

Андреева ответила, какие уроки извлекла из выступления на Уимблдоне
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Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции после поражения от швейцарки Белинды Бенчич ответила, какие уроки вынесла по итогам турнира.

«Когда я стараюсь быть более агрессивной, то выигрываю больше очков. Сегодня, например, я порой была слишком пассивна, не пользовалась своими шансами. Постараюсь тренировать агрессивность. Думаю, у Кончиты много чего на уме. Мы это обсудим», — заявила Андреева.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). В следующем раунде Бенчич сыграет с Игой Швентек из Польши, которая обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 6:2, 7:5.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а в лайв-таблице уже занимает пятое место. В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге.

Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году он начался 30 июня, а завершится 13 июля.

Ранее легендарную теннисистку не пустили в ресторан на Уимблдоне.

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