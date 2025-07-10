Стали известны полуфиналисты Уимблдона-2025

Стали известны все полуфиналисты Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядах.

У мужчин по итогам матчей 1/4 финала, которые состоялись 9 июля, в полуфинал вышли итальянец Янник Синнер, который обыграл американца Бена Шелтона, и серб Новак Джокович, который оказался сильнее Флавио Коболли из Италии. Вторую пару составят Тейлор Фриц из США и Карлос Алькарас из Испании: в своих поединках 8 июля они обыграли россиянина Карена Хачанова и британца Кэмерона Норри соответственно.

В женском одиночном разряде в полуфиналах сыграют белоруска Арина Соболенко, американка Аманда Анисимова, Белинда Бенчич из Швейцарии и Ига Швентек из Польши. Три последние в своих матчах оказались сильнее россиянок: Анастасии Павлюченковой, Мирры Андреевой и Людмилы Самсоновой.

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