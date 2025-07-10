На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны полуфиналисты Уимблдона-2025

Определились все полуфиналисты Уимблдона-2025
true
true
true
close
Alberto Pezzali/AP

Стали известны все полуфиналисты Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядах.

У мужчин по итогам матчей 1/4 финала, которые состоялись 9 июля, в полуфинал вышли итальянец Янник Синнер, который обыграл американца Бена Шелтона, и серб Новак Джокович, который оказался сильнее Флавио Коболли из Италии. Вторую пару составят Тейлор Фриц из США и Карлос Алькарас из Испании: в своих поединках 8 июля они обыграли россиянина Карена Хачанова и британца Кэмерона Норри соответственно.

В женском одиночном разряде в полуфиналах сыграют белоруска Арина Соболенко, американка Аманда Анисимова, Белинда Бенчич из Швейцарии и Ига Швентек из Польши. Три последние в своих матчах оказались сильнее россиянок: Анастасии Павлюченковой, Мирры Андреевой и Людмилы Самсоновой.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее легендарную теннисистку не пустили в ресторан на Уимблдоне.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами