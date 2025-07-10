«ПСЖ» разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира

Французский «ПСЖ» вышел в финал клубного чемпионата мира.

В полуфинальном поединке коллектив Луиса Энрике разгромил «Реал». Встреча, которая состоялась на стадионе «Мидоулэндс» в Ист-Ратерфорде, завершилась с результатом 4:0. Уже на 6-й минуте счет открыл Фабиан Руис. Удвоил преимущество Усман Дембеле на 9-й минуте, а на 24-й — Руис оформил дубль. Окончательный результат установил Гонсалу Рамуш на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В финале парижский клуб сразится с лондонским «Челси», который со счетом 2:0 обыграл «Флуминенсе» из Бразилии.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Зенит» разгромил европейский клуб.