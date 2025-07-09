«Жена может загубить карьеру»: лидеру «Спартака» предсказали уход из клуба

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что один из лидеров столичного «Спартака» Эсекьель Барко покинет команду из-за супруги. Его слова приводит Legalbet.

«Его жена может загубить ему карьеру. В Южной Америке никто таких зарплат платить не будет. Барко должен принимать решение сам, он ответственный за семью. Да, он мог бы найти жену в России. Русские женщины красивее латиноамериканок. Но это у него надо спрашивать. Не думаю, что он готов пожертвовать ребенком», — заявил он.

До этого футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что супруга Барко поставила ему ультиматум, согласно которому он должен был вернуться в Латинскую Америку. В противном случае она якобы грозила подать на развод и не дать игроку видеться с дочерью. Однако журналист Олег Лысенко сообщил, что Барко уже развелся — в феврале 2025 года, поэтому уже бывшая жена не может влиять на его карьеру.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей. Всего футболист, который пополнил состав «Спартака» летом 2024 года, провел 36 матчей во всех турнирах.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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