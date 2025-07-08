«Торговаться бесполезно»: российский лыжник о смене гражданства за миллиард долларов

Российский лыжник Савелий Коростелев иронично высказался о вероятности смены спортивного гражданства за один миллиард долларов. Его слова приводит РИА Новости.

«Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится? Но я не говорил, что соглашусь. Торговаться бесполезно. Предложений не поступало», — сказал 21-летний лыжник.

Коростелев — двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призер этапов Кубка России. Он — сын известной российской лыжницы, призерки Олимпийских Игр Натальи Коростелевой. Спортсмен — двукратный чемпион России 2024 года (в спринте и эстафете) и двукратный национального чемпионата — 2025 (в командном спринте и эстафете).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее в Норвегии заявили, что российских лыжников не возвращают на турниры из-за Елены Вяльбе.