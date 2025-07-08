В Норвегии заявили, что российских лыжников не возвращают на турниры из-за Вяльбе

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что российских лыжников не возвращают на турниры из-за высказываний главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, передает «ВсеПроСпорт».

«Сама Вяльбе внесла значительный вклад в скептическое отношение к российскому лыжному спорту после некоторых своих нелепых заявлений. После таких заявлений никто не хочет приглашать подобных людей возвращаться», — сказал Салтведт.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее в Норвегии оценили шанс российских лыжников попасть на Олимпиаду.