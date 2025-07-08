Гимнастка Аверина рассекретила свои отношения с фигуристом Алиевым

Фигурист Алиев и гимнастка Аверина раскрыли свои романтические отношения

arinaverina98/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фигурист Дмитрий Алиев и гимнастка Арина Аверина подтвердили свои романтические отношения.

На своих страницах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) спортсмены опубликовали совместные фотографии со свадьбы Дины Авериной и Дмитрий Соловьева, которая состоялась 7 июля. Свою публикацию гимнастка подписала двумя буквами «А» и поставила между ними знак бесконечности.

Также Аверина поймала букет невесты, который кинула ее сестра.

Алиев — чемпион Европы (2020), серебряный призер европейского первенства (2018), чемпион России (2020) и бронзовый призер нацчемпа (2018). На юниорском уровне он — двукратный победитель первенства России (2016, 2017), победитель финала международного юношеского Гран-при (2016).

Арина Аверина вместе с сестрой Диной объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место. Арина — пятикратная чемпионка мира.

Ранее украинская фехтовальщица негативно высказалась о допуске россиянок на чемпионат мира.