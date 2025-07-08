Экс-футболист «Зенита»: Малком смог бы усилить «Зенит», если бы вернулся

Экс-игрок «Зенита» Лепехин: Малком смог бы усилить «Зенит», если бы вернулся

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин заявил, что Малком смог бы усилить команду, если бы принял решение вернуться, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мне бы хотелось, чтобы Малком пришел в наш чемпионат, в «Зенит». Он бы его усилил. Но два года в футбольной жизни — это большой срок. Многое может измениться. Прежний Малком — это усиление для «Зенита», — сказал Лепехин.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 22 миллионов евро.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Ранее агент рассказал, вернется ли Малком в «Зенит».