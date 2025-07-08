Агент рассказал, вернется ли Малком в «Зенит»

Агент Барбоза: не верю, что Малком вернется в «Зенит»

Футбольный агент Паулу Барбоза не верит, что бывший футболист петербургского «Зенита» Малком вернется в клуб, передает «Советский спорт».

«Это вопрос сугубо личный. Сам Малком должен сказать, где ему будет лучше. Но я уверен, что главное желание из всей вариации будет Бразилия», — сказал Барбоза.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 22 миллионов евро.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» может вернуть проданного за €60 млн Малкома бесплатно.