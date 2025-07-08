Гашек отреагировал на запрет Овечкину давать интервью в России: можно посмеяться

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек отреагировал в своих соцсетях на то, что капитану «Вашингтона» Александру Овечкину Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила давать интервью в России.

«Вы все можете посмеяться над этим. НХЛ не запрещала и не могла запретить ему выступать перед СМИ в соответствии с Конституцией США (да, они могли и, безусловно, согласились представить это публично)», — написал Гашек.

Овечкин не сможет давать интервью из-за того, что НХЛ снимает о нем большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

Ранее чемпион Олимпиады Александр Легков рассказал о встрече на отдыхе с Овечкиным.