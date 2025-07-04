Чемпион Олимпиады Легков рассказал о встрече на отдыхе с Овечкиным

Чемпион Олимпиады Легков о встрече с Овечкиным: каждый день играли в волейбол

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о встрече с капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным во время отдыха, передает «Чемпионат».

«У нас идеально прошла встреча. Она прошла в тренировках, каждый день играли в волейбол. Могу сказать, что он везде хорош. Собственно, как и все хоккеисты», — сказал Легков.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

Ранее молодой игрок «Вашингтона» сравнил себя с Овечкиным.