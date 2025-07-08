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Журова о запрете Овечкину давать интервью: мы не знаем всей ситуации

Депутат Журова о запрете Овечкину на интервью: мы не знаем всей ситуации
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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась мнением о том, что форварду «Вашингтона» Александру Овечкину запретили давать интервью в России, предположив, что такой пункт у него есть в контракте, передает «Матч ТВ».

«Я понятия не имею, какие у него есть договорные условия в контракте. Если НХЛ выдвигает такое требование, значит, возможно, это обусловлено его контрактом по съемке этого фильма», — сказала Журова.

Овечкин не сможет давать интервью из-за того, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) снимает о нем большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций.

Ранее молодой игрок «Вашингтона» сравнил себя с Овечкиным.

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