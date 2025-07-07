НХЛ запретила Овечкину давать интервью в России

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин летом 2025 года не сможет давать интервью в России по указу НХЛ. Об этом пишет «Матч ТВ».

«К сожалению, Александр Овечкин этим летом не сможет давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Это связано с решением НХЛ — лига снимает о нем большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

Ранее молодой игрок «Вашингтона» сравнил себя с Овечкиным.