Стало известно, где будет тренироваться подозреваемый в ставке на себя футболист

Нападающий Владимир Писарский, получивший дисквалификацию из-за подозрения в ставке на матч со своим участием, находится в Самаре на базе «Крыльев Советов» и хочет тренироваться с командой в период отстранения. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Писарский приехал в Самару, чтобы обсудить с руководством и юристами варианты возвращения в клуб. У игрока действующий контракт с клубом. Он хочет провести сезон дисквалификации в Самаре и тренироваться под руководством Магомеда Адиева», — заявил собеседник.

Дело против Писарского было заведено из-за первого стыкового матча «Сочи» — «Пари НН» (1:2) за право участвовать в новом сезоне в Российской премьер-лиге. Футболист получил прямую красную карточку на 35-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды. До матча он перевел четыре миллиона рублей своему другу Олегу, который сделал суммарно 14 ставок на «Пари НН». Однако букмекерская контора выяснила, от кого были получены деньги, и вместо выигрыша обратилась в Российский футбольный союз.

3 июля футболист был отстранен по решению Российского футбольного союза (РФС). Три из четырех лет дисквалификации для Писарского по решению РФС будут условными.

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