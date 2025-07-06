«Торпедо» призвали сохранить в РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичное «Торпедо» следует сохранить в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, исключение «автозаводцев» сделает недопустимо мелким число команд в элите российского футбола.

«15 команд для нашей страны — ну что это такое? Это никуда не годится, это очень мало, надо будет добавлять. Ну куда это, в Скандинавии даже больше, 18, по-моему! Зачем нам по какой-то упрощенной схеме играть? Этого [исключения «Торпедо»] нельзя допустить», — заявил Пономарев.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

27 июня журналист Иван Карпов сообщил, что клуб с большой долей вероятности покинет РПЛ, так и не сыграв в лиге в сезоне-2024/24.

Новый сезон национального российского первенства стартует 18 июля. «Торпедо» вернулось в РПЛ по результатам Первой лиги, заняв вторую строчку в турнирной таблице с 65 баллами, спустя два года после вылета.

Ранее капитану чемпионов РПЛ посоветовали покинуть Россию.