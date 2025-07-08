Бывший футболист призвал клубы РПЛ не подписывать неизвестных тренеров

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) должны приглашать известных европейских специалистов. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Если уж приглашать иностранного тренера, то приглашать известного, с именем. «Спартак» постоянно приглашает людей достаточно известных, но у них не получается. «Тренеришка», который выигрывал Лигу Европы несколько раз, Тедеско, который потом тренировал сборную Бельгии», — заявил Угаров.

20 июня ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера Фабио Челестини из Швейцарии. На этом посту он заменил сербского специалиста Марко Николича.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в «Шахтере» раскритиковали ФИФА за недостаточную помощь Украине.