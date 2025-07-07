В «Шахтере» раскритиковали ФИФА за недостаточную помощь Украине

Спортивный директор украинского «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал руководство Международной федерации футбола (ФИФА) из-за правила, которое позволяет иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами. Его слова приводит Marca.

«УЕФА много сделал. Чеферин показал, что готов помогать в сложных ситуациях. ФИФА же не сделала ничего. Они должны были защищать украинские клубы и игроков с помощью законов, но не сделали этого. Мы продолжаем платить за игроков, которых купили за большие деньги», — заявил Срна.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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