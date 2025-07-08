В вышедшем в РПЛ клубе назвали цели на сезон

Защитник «Балтики» Александр Филин рассказал о целях на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».
«Индивидуальные — попасть в сборную хочется за счет своей игры, помощи команде, чтобы обратили внимание. Командная цель — в первой восьмерке закрепиться. Нужно стараться делать свою работу, и все будет», — заявил Филин.
27 июня 29-летний Филин подписал контракт с «Балтикой». Ранее он выступал в составе подмосковных «Химок».
«Краснодар» завершил прошлый чемпионат России на первом месте, набрав 67 очков. Для «Краснодара» эта победа стала первой в турнире. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.
«Балтика» стала победителем Первой лиги по итогам сезона-2024/25. Произошло это за тур до конца чемпионата. Этот результат гарантировал команде выход в новый сезон РПЛ.
Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.
Ранее бывший гендиректор «Локомотива» призвал отпустить из «Спартака» иностранного футболиста.