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Стало известно состояние получившего травму глаза футболиста «Спартака»

Столкнувшийся с одноклубником Литвинов избежал сотрясения мозга
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов избежал сотрясения мозга после столкновения с одноклубником Срджаном Бабичем в товарищеском матче с «Крыльями Советов». Об этом сообщает пресс‑служба красно‑белых.

«К счастью, Литви обошелся без сотрясения после столкновения во вчерашнем матче. Он вернется к тренировкам в ближайшее время», — говорится в заявлении.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:2. «Крылья Советов» по ходу встречи повели — 2:0, первый гол стал автоголом Наиля Умярова на 62-й минуте. Через 11 минут отличился Вадим Раков. «Спартак» забил два мяча за две минуты: отличились Игорь Дмитриев и Ливай Гарсия.

На 52-й минуте столкнулись Литвинов и Бабич. Удар пришелся россиянину в область лица, из-за чего у него образовался серьезный отек вокруг глаза. Тренерский штаб принял решение заменить игрока, на поле вместо него вышел Егор Гузиев.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 19 июля.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал трансфер Антона Заболотного в «Спартак».

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