18-летняя Андреева установила редкое достижение на Уимблдоне

Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона с 2005 года

Российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой участницей четвертьфиналов Уимблдона за последние 20 лет. Об этом сообщает аккаунт OptaAce в социальных сетях.

В матче 1/8 финала она обыграла американку Эмму Наварро. Андреева победила в двух сетах. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. В следующем раунде Андреева встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая обыграла россиянку Екатерину Александрову.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На момент старта турнира Андреевой было 18 лет и 62 дня.

В 2005 году также в 18-летнем возрасте в четвертьфинал выходила россиянка Мария Шарапова, а годом ранее — выиграла турнир.

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а в лайв-таблице уже занимает четвертое место. В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге.

Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году он начался 30 июня, а завершится 13 июля.

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