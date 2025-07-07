18-летняя вундеркинд из России бьется с американкой в 1/8 финала Уимблдона. LIVE

Наварро испытывает трудности с тем, чтобы подтвердить брейк. На данный момент американка проигрывает на своей подаче со счетом 15:40. У Мирры — двойной брейк-поинт!
Мирра быстро повела на своей подаче, но затем неудачно сыграла укороченным. Эмма смогла догнать мяч и перебросить российскую теннисистку. 15:15!
Мирра и Эмма устроили розыгрыш дня! Наварро прекрасно атаковала по разным углам, но Андреева каким-то чудом догнала все мячи. Потом соперницы устроили перестрелку у сетки. В итоге сильнее оказалась российская теннисистка, которая отправила мяч за спину сопернице и сделала брейк.
Мирра повела во втором сете — 1:0!
30:40! Наварро очень мощно атаковала, но Андреева сумела дотерпеть в обороне и заставила соперницу отойти за заднюю линию и ошибиться — попасть в сетку.
Второй сет начался на подаче Наварро, и она повела в счете, превзойдя Андрееву в затяжном розыгрыше, — 15:0!
Мирра исполнила изумительную подачу и вынудила соперницу принять в сетку! Благодаря этому Андреева выиграла первый сет со счетом 6:2!
Наварро заработала брейк-поинт, но Мирра тут же его отыграла, а потом благодаря отличной подаче заработала свой третий сетбол. Больше у россиянки!
Мирра повела на своей подаче — 30:0. Причем в последнем розыгрыше Наварро хитро пробила укороченным, но Андреева каким-то чудом успела догнать.
40:0! Наварро сыграла укороченным, Мирра догнала мяч и была обязана завершить розыгрыш в свою пользу, но неожиданно ошиблась и пробила в сетку! Обидно.
Андреева исполнила еще одну прекрасную подачу и забрала свою подачу. Теперь россиянка ведет в первом сете со счетом 5:1!
15:40! Теннисистки очень долго обменивались ударами, пока Наварро не смогла мощно пробить в левый угол корта. Мирра не справилась — аут.
0:40! Андреева перехватила инициативу в розыгрыше и так мощно атаковала по задней линии, что Наварро смогла отбить только в сетку.
0:15! Мирра приняла подачу американки, и завязался долгий обмен ударами, в ходе которого первой ошиблась Эмма, отправив мяч в сетку.
Еще одна блестящая подача от Мирры! Россиянка все-таки забрала гейм на своей подаче и повела в первом сете со счетом 3:1.
40:40! Мирра допустила двойную ошибку! Зрители начали аплодировать и поддерживать 18-летнюю россиянку.
Великолепный удар от Мирры! Она попала точно в угол корта и реализовала брейк-поинт! Российская теннисистка забрала чужую подачу и повела в первом сете со счетом 2:1.
30:30! На этот раз Андреева смогла принять подачу, перехватила инициативу и вынудила соперницу отбить в сетку.
15:0! Андреева мастерски атаковала в противоположные углы, и Наварро не догнала мяч. Удачное начало для россиянки на своей подаче.
Андреева ошиблась при ударе укороченным и попала в сетку. Наварро все-таки взяла свою подачу и повела в первом сете — 1:0!