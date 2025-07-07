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Спорт

18-летняя вундеркинд из России бьется с американкой в 1/8 финала Уимблдона. LIVE

Теннис. Уимблдон. 4-й круг. Мирра Андреева — Эмма Наварро. ОНЛАЙН
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18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева играет с 10-й ракеткой мира — американкой Эммой Наварро — в четвертом круге Уимблдона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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20:00

Наварро испытывает трудности с тем, чтобы подтвердить брейк. На данный момент американка проигрывает на своей подаче со счетом 15:40. У Мирры — двойной брейк-поинт!

19:59

Наварро впервые в этом матче сделала брейк и сравняла счет во втором сете — 1:1!

19:58

30:40! Мирра допустила двойную ошибку и подарила брейк-поинт Наварро.

19:57

30:30! Продолжается упорная борьба на подаче Андреевой.

19:56

Мирра быстро повела на своей подаче, но затем неудачно сыграла укороченным. Эмма смогла догнать мяч и перебросить российскую теннисистку. 15:15!

19:54

Мирра и Эмма устроили розыгрыш дня! Наварро прекрасно атаковала по разным углам, но Андреева каким-то чудом догнала все мячи. Потом соперницы устроили перестрелку у сетки. В итоге сильнее оказалась российская теннисистка, которая отправила мяч за спину сопернице и сделала брейк.

Мирра повела во втором сете — 1:0!

19:53

30:40! Наварро очень мощно атаковала, но Андреева сумела дотерпеть в обороне и заставила соперницу отойти за заднюю линию и ошибиться — попасть в сетку.

19:52

30:30! Эмма ошиблась по длине и упустила преимущество в счете.

19:51

30:15! Наварро не смогла попасть в угол корта — аут.

19:51

30:0! Андреева пыталась сыграть укороченным, но не смогла перекинуть мяч через сетку.

19:50

Второй сет начался на подаче Наварро, и она повела в счете, превзойдя Андрееву в затяжном розыгрыше, — 15:0!

19:48

Мирра исполнила изумительную подачу и вынудила соперницу принять в сетку! Благодаря этому Андреева выиграла первый сет со счетом 6:2!

19:47

Наварро заработала брейк-поинт, но Мирра тут же его отыграла, а потом благодаря отличной подаче заработала свой третий сетбол. Больше у россиянки!

19:46

40:40! Мирра пробила в сетку. Эмма отыграла уже два сетбола!

19:45

40:30! Эмма прекрасно приняла подачу Мирры — прямо в ноги россиянке. Та не смогла отбить.

19:45

40:15! Отличная подача от Мирры! Наварро приняла в сетку. Двойной сетбол у россиянки.

19:45

30:15! А вот теперь Андреева ошиблась и пробила в сетку.

19:43

Мирра повела на своей подаче — 30:0. Причем в последнем розыгрыше Наварро хитро пробила укороченным, но Андреева каким-то чудом успела догнать.

19:42

Андреева будет подавать на сет.

19:41

Наварро уверенно забрала свою подачу и сократила отставание в первом сете — 2:5!

19:41

40:15! Эмма допустила свою первую двойную ошибку в матче.

19:40

40:0! Наварро сыграла укороченным, Мирра догнала мяч и была обязана завершить розыгрыш в свою пользу, но неожиданно ошиблась и пробила в сетку! Обидно.

19:40

30:0! Мирра не справилась с подачей американки.

19:40

15:0! Наварро повела на своей подаче.

19:39

Андреева исполнила еще одну прекрасную подачу и забрала свою подачу. Теперь россиянка ведет в первом сете со счетом 5:1!

19:39

40:30! Эмма ошиблась по длине.

19:38

30:30! Наварро продолжает бороться на подаче россиянки.

19:37

30:15! Мирра мастерски развела соперницу и мяч по разным углам корта.

19:17

15:15! Отличный эйс от Андреевой!

19:35

0:15! Мирра не смогла исполнить укороченный удар и неудачно начала на своей подаче.

19:35

Андреева сделала второй брейк в матче и повела в первом сете со счетом 4:1!

19:34

15:40! Теннисистки очень долго обменивались ударами, пока Наварро не смогла мощно пробить в левый угол корта. Мирра не справилась — аут.

19:33

0:40! Андреева перехватила инициативу в розыгрыше и так мощно атаковала по задней линии, что Наварро смогла отбить только в сетку.

19:33

0:30! Еще одна ошибка Наварро — аут.

19:32

0:15! Мирра приняла подачу американки, и завязался долгий обмен ударами, в ходе которого первой ошиблась Эмма, отправив мяч в сетку.

19:31

Еще одна блестящая подача от Мирры! Россиянка все-таки забрала гейм на своей подаче и повела в первом сете со счетом 3:1.

19:31

Больше у Андреевой! Хорошая подача — и Наварро приняла в аут.

19:30

40:40! Мирра допустила двойную ошибку! Зрители начали аплодировать и поддерживать 18-летнюю россиянку.

19:30

40:30! Мирра решила сыграть укороченным, но пробила слишком слабо — мяч попал в сетку.

19:29

40:15! После короткой перестрелки Эмма ошиблась с бэкхенда и попала в сетку.

19:29

30:15! Наварро пыталась быстро и остро принять подачу Андреевой, но в итоге ошиблась.

19:27

Мирра сначала ошиблась на своей подаче, но затем исполнила потрясающий эйс — 15:15!

19:26

Великолепный удар от Мирры! Она попала точно в угол корта и реализовала брейк-поинт! Российская теннисистка забрала чужую подачу и повела в первом сете со счетом 2:1.

19:26

Больше у Мирры! Россиянка заработала брейк-поинт.

19:25

30:30! На этот раз Андреева смогла принять подачу, перехватила инициативу и вынудила соперницу отбить в сетку.

19:25

30:15! Эмма классно подала, и Мирра не смогла толком принять — аут.

19:14

15:15! На подаче Наварро завязалась борьба.

19:24

Российская теннисистка забрала свою подачу под ноль и сравняла счет в первом сете — 1:1!

19:23

40:0! Андреева опять здорово подала, и Наварро приняла в аут.

19:23

30:0! Отличная подача Мирры.

19:20

15:0! Андреева мастерски атаковала в противоположные углы, и Наварро не догнала мяч. Удачное начало для россиянки на своей подаче.

19:19

Андреева ошиблась при ударе укороченным и попала в сетку. Наварро все-таки взяла свою подачу и повела в первом сете — 1:0!

19:19

Больше у Наварро! Мирра ошиблась по длине — аут.

19:18

Ровно! Россиянка навязала серьезную борьбу на первой же подаче Наварро.

19:18

40:30! Мирра здорово попала в уголок корта, американка не смогла догнать мяч.

19:17

Андреева ошиблась по ширине и отправила мяч в аут — 40:15 в пользу Наварро.

19:16

Американка начала с ошибки по задней линии — 0:15, но затем быстро вышла вперед — 30:15.

19:15

Наварро подает первой.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Сегодня седьмая ракетка мира — Мирра Андреева — сыграет с 10-й — Эммой Наварро из США.

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