Шнайдер сенсационно вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Диана Шнайдер неожиданно проиграла 118-й ракетке мира француженке Диан Парри во втором круге Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась 1 час 12 минут, завершилась со счетом 4:6, 1:6. За это время 21-летняя Шнайдер не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-поинт из пяти. В активе 22-летней Парри пять подач навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

Следующим соперником Парри станет Сонай Картал из Великобритании, которая обыграла Викторию Томову из Болгарии со счетом 6:2, 6:2.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Даниил Медведев сенсационно вылетел на старте Уимблдона.