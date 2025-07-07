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Мбаппе попытается отомстить «ПСЖ», заявил Сычев

Дмитрий Сычев назвал матч против «ПСЖ» принципиальным для Килиана Мбаппе
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Susana Vera/Reuters

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Сычев назвал «ПСЖ» фаворитом полуфинального противостояния на клубном чемпионате мира против мадридского «Реала». Слова Сычева приводит портал odds.ru.

«У «ПСЖ» все выглядит сбалансированно. Луису Энрике только стоит поломать голову над тем, кем заменить Пачо (23-летний эквадорский защитник получил прямую красную карточку в матче 1/4 финала против «Баварии» и пропустит предстоящую встречу. — «Газета.Ru»). Их связка с Маркиньосом была отличной, но по составу у «ПСЖ» есть, кем заменить Пачо, — сказал Сычев. — Я ставлю на победу «ПСЖ» — и обе забьют».

Бронзовый призер Евро отметил, что в матче стоит ожидать яркого противостояния Килиана Мбаппе и его бывшего клуба — «ПСЖ», откуда он ушел со скандалом.

Также Сычев похвалил 21-летнего нападающего «Реала» — Гонсало Гарсию, который забил уже четыре мяча в пяти матчах на клубном чемпионате мира.

«Гонсало Гарсия, который проявил себя очень ярко, — это достойный конкурент Мбаппе, несмотря на свой возраст. Но, я думаю, что в основе выйдет Мбаппе, потому что это принципиальное противостояние для него», — предположил Сыяев.

Матч состоится 9 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.

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