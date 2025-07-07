Стало известно, в каком случае Смолова привлекут к уголовной ответственности

Юрист Сергей Жорин заявил, что российского футболиста Федора Смолова могут привлечь к уголовной ответственности только в том случае, если потерпевшие обжалуют постановление об отказе в возбуждении дела. Его слова приводит РИА Новости.

«Если, например, действительно был перелом челюсти, как сообщалось в СМИ, то это, скорее всего, уже причинение вреда средней тяжести. А это уже статья 112 УК РФ, и наказание по ней достаточно серьезное. Так что в сухом остатке: будет ли возбуждено дело о причинении вреда здоровью и будет ли Смолов привлечен к ответственности, зависит исключительно от позиции потерпевших», — заявил он.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали записи.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее Смолов сделал заявление после драки в «Кофемании».