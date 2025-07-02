Бывший тренер сборной Украины возглавил российский клуб

Бывший тренер сборной Украины по хоккею Сергей Витер стал наставником команды Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Юнисон». Об этом сообщается в Telegram-канале коллектива.

50-летний Витер возглавлял сборную Украины в 2019 и 2020 годах и участвовал с командой в дивизионе B чемпионата мира и олимпийской квалификации.

В прошедшем сезоне «Юнисон» занял предпоследнее, 32-е место в ВХЛ, набрав 45 очков в 64 матчах.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее звездный игрок НХЛ назвал условие для подписания нового контракта.