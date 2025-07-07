Теннисистка Самсонова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова впервые в карьере вышла в 1/4 финала на Уимблдоне, обыграв Джессику Бузас Манейро из Испании.

Встреча, которая продолжалась 1 час 44 минуты, завершилась в двух партиях со счетом 7:5, 7:5 в пользу российской теннисистки. Самсонова выполнила четыре эйса, сделала три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из девяти. В активе Бузас Манейро три подачи навылет, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 12.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем поединке соперником Самсоновой станет победитель матча Ига Швентек (Польша) — Клара Таусон (Дания).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее уроженка России устроила скандал на Уимблдоне.