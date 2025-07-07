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Спорт

Установить личный рекорд: россиянка Самсонова бьется за выход в четвертьфинал Уимблдона. LIVE

Теннис. Уимблдон. 4-ый круг. Людмила Самсонова (Россия) — Джессика Бузас Манейро (Испания). ОНЛАЙН
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Людмила Самсонова

Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче четвертого круга Уимблдона россиянка Людмила Самсонова играет с испанкой Джессикой Бузас Манейро. Россиянка в шаге от первого в карьере выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема». «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:22

Трос играет за Самсонову. 40:30.

18:22

Плохой удар от Самсоновой в аут. 30:30.

18:21

В аут приняла подачу испанка. 30:15.

18:20

Классно в линию от Самсоновой. 15:15.

18:20

Ошиблась по длине Самсонова. 0:15.

18:19

Пыталась Самсонова укоротить, но мяч в аут направила. 3:3.

18:18

Еще один аут от Самсоновой. Больше.

18:18

В сетку приняла Самсонова. Ровно.

18:17

Испанка плохо приняла мяч. Аут. 30:40 уже.

18:17

30:15

18:16

Добежала до укороченного Самсонова, но отправила мяч в сетку. 30:0.

18:16

Сорвала удар Самсонова. 15:0.

18:15

И гейм берет Самсонова. 3:2 в пользу россиянки.

18:14

Больше на подаче Самсоновой.

18:13

В аут отбила подачу испанка. Ровно.

18:12

Двойная от Самсоновой. 30:40.

18:11

Как здорово обвела Бузас Манейро. Без шансов. 30:30.

18:10

Сетка играет за Самсонову. 30:15.

18:10

Уложила мяч в угол Бузас Манейро.15:15.

18:10

Эйс от Самсоновой. 15:0.

18:09

Эйс. 2:2.

18:08

Сетка играет за Бузас Манейро. 40:15.

18:07

Попыталась обвести Самсонова, но в сетку попала. 30:15.

18:06

Здорово Бузас Манейро добежала и отправила мяч в аут. 15:15.

18:06

В сетку попала испанка. 0:15.

18:04

Берет сложнейший гейм Самсонова. Россиянка впереди со счетом 2:1.

18:04

Эйс. Больше на подаче Самсоновой.

18:03

С помощью укороченного выиграла розыгрыш Самсонова. Ровно.

18:02

Сильно в аут пробила Бузас Манейро. 30:40.

18:01

Сорвала удар Самсонова. 15:40.

18:00

Двойную допустила Самсонова. 15:30.

18:00

В аут приняла подачу испанка. 15:15.

17:59

В угол Бузас Манейро отправила мяч. 0:15.

17:59

1:1

17:58

Уже 40:0. Уверенно играет испанка на своей подаче.

17:57

Самсонова потеряла равновесие. Бузас Манейро выиграла розыгрыш. 15:0.

17:56

Гейм за Самсоновой. 1:0.

17:55

В сетку Самсонова направила мяч. 40:30.

17:55

40:15.

17:55

На противоходе испанка россиянку поймала. 30:15.

17:54

30:0

17:54

Второй сет начался с аута от испанки. 15:0.

17:51

Аут и первый сет берет Самсонова. 7:5.

17:51

Двойная от Бузас Манейро. У Самсоновой сетбол.

17:50

И испанка по длине ошиблась. Ровно.

17:49

Приняла подачу в аут Самсонова. Больше.

17:49

Двойную сделала испанка. Ровно.

17:49

Пыталась обвести Самсонова, но в аут попала. 40:30.

17:48

30:30.

17:47

Но и Самсонова ошиблась. 15:30.

17:47

Сорвала удар Бузас Манейро. 0:30.

17:46

У сетки проигрывает розыгрыш Бузас Манейро. 0:15.

17:44

Самсонова выиграла гейм. 6:5 в пользу россиянки.

17:44

40:0.

17:43

И опять трос за Самсонову. 30:0.

17:42

В аут бьет испанка. 15:0.

17:42

И с помощью троса Самсонова берет гейм. 5:5.

17:41

Двойная от Бузас Маньеро. Меньше.

17:40

Но отыгралась Бузас Маньеро пробив мощно под линию. Ровно.

17:40

И опять сетка за Самсонову. Меньше на подаче испанки.

17:39

Укороченным ошиблась Бузас Маньеро. 40:40.

17:38

Первый сетбол отыграла Самсонова. 40:30.

17:38

Сорвала Самсонова удар. 40:15

17:37

В аут Бузас Маньеро ударила. 30:15.

17:36

В сетку Самсонова приняла подачу. 30:0.

17:36

Точно Бузас Маньеро диагональ прочертила. 15:0.

17:34

И опять в сетку Самсонова бьет. 4:5. Бузас Маньеро будет на сет подавать.

17:33

Охх, в трос попала Самсонова. обидно. 30:40.

17:32

Не смогла Самсонова попасть в линию, отправив мяч в аут. 30:30.

17:32

Поспешила Самсонова и попала в сетку. 30:15.

17:31

30:0.

17;31

Уверенно Самсонова начала гейм на своей подаче. 15:0.

17:30

И делает брейк Самсонова. 4:4.

17:30

30:40 на подаче Бузас Манейро.

17:30

Мяч в аут отправила Самсонова. 30:30.

17:29

А теперь Самсонова в сетку попала. 15:30.

17:29

Аут играет за Самсонову. 0:30.

17:28

Не успела испанка к мячу, который попал в линию. 0:15.

17:26

Сорвался мяч с ракетки Самсоновой. Брейк делает испанка. Со счетом 3:4 россиянка уступает.

17:25

Здорово выиграла розыгрыш Самсонова. 30:40.

17:25

15:40.

17:24

В сетку Самсонова мяч отправила. 0:40.

17:24

И еще ошибка от Сасоновой. 0:30.

17:23

Не везет Самсоновой. По длине в аут она мяч послала. 0:15.

17:22

Делает брейк Самсонова. 3:3.

17:21

Еще одна ошибка от испанки. Меньше.

17:20

Отыграла брейк-поинт Манейро, попав в линию.

17:20

В пустой корт не попала испанка. Меньше на ее подаче.

17:20

Аут от Бузас Манейро. 40:40.

17:19

Двойная от Бузас Манейро.40:30.

17:18

Самсонова вышла к сетке, а Бузас Манейро ее обвела. 40:15.

17:18

30:15.

17:18

Бузас Манейро по длине ошиблась. 15:15.

17:17

Ошиблась с бекхэнда Самсонова.15:0.

17:16

Теперь под ноль взяла подачу Самсонова. Россиянка уступает со счетом 2:3.

17:15

В аут отбила подачу испанка. 40:0.

17:14

Приняла в сетку Бузас Манейро подачу. 30:0.

1714

Сетка сыграла за Самсонову. 15:0.

17:13

На противоходе Бузас Манейро поймала Самсонова и выиграла под ноль свою подачу.

17:13

Эйс. 40:0.

17:13

Испанка здорово попала в угол корта и выиграла розыгрыш. 30:0.

17:12

Длинный розыгрыш закончился ударом Самсоновой в аут. 15:0.

17:10

В открытый корт Самсонова пробила точно. Гейм за россиянкой. 1:2.

17:10

Двойную ошибку допустила Самсонова. 40:15.

17:09

Не успела Бузас Манейро к мячу. 40:0.

17:09

И еще раз сетка играет за Самсонову. 30:0.

17:08

А вот и испанка ошиблась, пробив с линии в сетку. 15:0.

17:07

Попыталась Самсонова выйти к сетке, но пробила сильно в аут. 0:2.

17:07

В аут отправляет мяч Самсонова. 40:15.

17:06

30:15.

17:06

Бузас Манейро двойную допустила. 15:15.

17:05

Не смогла россиянка принять подачу. 15:0.

17:04

И уступила Самсонова гейм на своей подаче. 0:1.

17:03

В аут попала Бузас Манейро. 30:40.

17:02

В сетку попала Самсонова. 15:40.

17:02

Эйс от Самсоновой. 15:30.

17:01

Не смогла принять диагональ Самсонова 0:30.

17:00

Самсонова ошиблась по длине в первом розыгрыше. 0:15 на ее подаче.

16:55

Спортсменки вышли на разминку.

16:50

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч четвертого круга Уимблдона, в котором россиянка Людмила Самсонова играет с испанкой Бузас Манейро.

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