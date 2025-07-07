Установить личный рекорд: россиянка Самсонова бьется за выход в четвертьфинал Уимблдона. LIVE

В матче четвертого круга Уимблдона россиянка Людмила Самсонова играет с испанкой Джессикой Бузас Манейро. Россиянка в шаге от первого в карьере выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема». «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию поединка.
Трансляция
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18:22
Трос играет за Самсонову. 40:30.
18:22
Плохой удар от Самсоновой в аут. 30:30.
18:21
В аут приняла подачу испанка. 30:15.
18:20
Классно в линию от Самсоновой. 15:15.
18:20
Ошиблась по длине Самсонова. 0:15.
18:19
Пыталась Самсонова укоротить, но мяч в аут направила. 3:3.
18:18
Еще один аут от Самсоновой. Больше.
18:18
В сетку приняла Самсонова. Ровно.
18:17
Испанка плохо приняла мяч. Аут. 30:40 уже.
18:17
30:15
18:16
Добежала до укороченного Самсонова, но отправила мяч в сетку. 30:0.
18:16
Сорвала удар Самсонова. 15:0.
18:15
И гейм берет Самсонова. 3:2 в пользу россиянки.
18:14
Больше на подаче Самсоновой.
18:13
В аут отбила подачу испанка. Ровно.
18:12
Двойная от Самсоновой. 30:40.
18:11
Как здорово обвела Бузас Манейро. Без шансов. 30:30.
18:10
Сетка играет за Самсонову. 30:15.
18:10
Уложила мяч в угол Бузас Манейро.15:15.
18:10
Эйс от Самсоновой. 15:0.
18:09
Эйс. 2:2.
18:08
Сетка играет за Бузас Манейро. 40:15.
18:07
Попыталась обвести Самсонова, но в сетку попала. 30:15.
18:06
Здорово Бузас Манейро добежала и отправила мяч в аут. 15:15.
18:06
В сетку попала испанка. 0:15.
18:04
Берет сложнейший гейм Самсонова. Россиянка впереди со счетом 2:1.
18:04
Эйс. Больше на подаче Самсоновой.
18:03
С помощью укороченного выиграла розыгрыш Самсонова. Ровно.
18:02
Сильно в аут пробила Бузас Манейро. 30:40.
18:01
Сорвала удар Самсонова. 15:40.
18:00
Двойную допустила Самсонова. 15:30.
18:00
В аут приняла подачу испанка. 15:15.
17:59
В угол Бузас Манейро отправила мяч. 0:15.
17:59
1:1
17:58
Уже 40:0. Уверенно играет испанка на своей подаче.
17:57
Самсонова потеряла равновесие. Бузас Манейро выиграла розыгрыш. 15:0.
17:56
Гейм за Самсоновой. 1:0.
17:55
В сетку Самсонова направила мяч. 40:30.
17:55
40:15.
17:55
На противоходе испанка россиянку поймала. 30:15.
17:54
30:0
17:54
Второй сет начался с аута от испанки. 15:0.
17:51
Аут и первый сет берет Самсонова. 7:5.
17:51
Двойная от Бузас Манейро. У Самсоновой сетбол.
17:50
И испанка по длине ошиблась. Ровно.
17:49
Приняла подачу в аут Самсонова. Больше.
17:49
Двойную сделала испанка. Ровно.
17:49
Пыталась обвести Самсонова, но в аут попала. 40:30.
17:48
30:30.
17:47
Но и Самсонова ошиблась. 15:30.
17:47
Сорвала удар Бузас Манейро. 0:30.
17:46
У сетки проигрывает розыгрыш Бузас Манейро. 0:15.
17:44
Самсонова выиграла гейм. 6:5 в пользу россиянки.
17:44
40:0.
17:43
И опять трос за Самсонову. 30:0.
17:42
В аут бьет испанка. 15:0.
17:42
И с помощью троса Самсонова берет гейм. 5:5.
17:41
Двойная от Бузас Маньеро. Меньше.
17:40
Но отыгралась Бузас Маньеро пробив мощно под линию. Ровно.
17:40
И опять сетка за Самсонову. Меньше на подаче испанки.
17:39
Укороченным ошиблась Бузас Маньеро. 40:40.
17:38
Первый сетбол отыграла Самсонова. 40:30.
17:38
Сорвала Самсонова удар. 40:15
17:37
В аут Бузас Маньеро ударила. 30:15.
17:36
В сетку Самсонова приняла подачу. 30:0.
17:36
Точно Бузас Маньеро диагональ прочертила. 15:0.
17:34
И опять в сетку Самсонова бьет. 4:5. Бузас Маньеро будет на сет подавать.
17:33
Охх, в трос попала Самсонова. обидно. 30:40.
17:32
Не смогла Самсонова попасть в линию, отправив мяч в аут. 30:30.
17:32
Поспешила Самсонова и попала в сетку. 30:15.
17:31
30:0.
17;31
Уверенно Самсонова начала гейм на своей подаче. 15:0.
17:30
И делает брейк Самсонова. 4:4.
17:30
30:40 на подаче Бузас Манейро.
17:30
Мяч в аут отправила Самсонова. 30:30.
17:29
А теперь Самсонова в сетку попала. 15:30.
17:29
Аут играет за Самсонову. 0:30.
17:28
Не успела испанка к мячу, который попал в линию. 0:15.
17:26
Сорвался мяч с ракетки Самсоновой. Брейк делает испанка. Со счетом 3:4 россиянка уступает.
17:25
Здорово выиграла розыгрыш Самсонова. 30:40.
17:25
15:40.
17:24
В сетку Самсонова мяч отправила. 0:40.
17:24
И еще ошибка от Сасоновой. 0:30.
17:23
Не везет Самсоновой. По длине в аут она мяч послала. 0:15.
17:22
Делает брейк Самсонова. 3:3.
17:21
Еще одна ошибка от испанки. Меньше.
17:20
Отыграла брейк-поинт Манейро, попав в линию.
17:20
В пустой корт не попала испанка. Меньше на ее подаче.
17:20
Аут от Бузас Манейро. 40:40.
17:19
Двойная от Бузас Манейро.40:30.
17:18
Самсонова вышла к сетке, а Бузас Манейро ее обвела. 40:15.
17:18
30:15.
17:18
Бузас Манейро по длине ошиблась. 15:15.
17:17
Ошиблась с бекхэнда Самсонова.15:0.
17:16
Теперь под ноль взяла подачу Самсонова. Россиянка уступает со счетом 2:3.
17:15
В аут отбила подачу испанка. 40:0.
17:14
Приняла в сетку Бузас Манейро подачу. 30:0.
1714
Сетка сыграла за Самсонову. 15:0.
17:13
На противоходе Бузас Манейро поймала Самсонова и выиграла под ноль свою подачу.
17:13
Эйс. 40:0.
17:13
Испанка здорово попала в угол корта и выиграла розыгрыш. 30:0.
17:12
Длинный розыгрыш закончился ударом Самсоновой в аут. 15:0.
17:10
В открытый корт Самсонова пробила точно. Гейм за россиянкой. 1:2.
17:10
Двойную ошибку допустила Самсонова. 40:15.
17:09
Не успела Бузас Манейро к мячу. 40:0.
17:09
И еще раз сетка играет за Самсонову. 30:0.
17:08
А вот и испанка ошиблась, пробив с линии в сетку. 15:0.
17:07
Попыталась Самсонова выйти к сетке, но пробила сильно в аут. 0:2.
17:07
В аут отправляет мяч Самсонова. 40:15.
17:06
30:15.
17:06
Бузас Манейро двойную допустила. 15:15.
17:05
Не смогла россиянка принять подачу. 15:0.
17:04
И уступила Самсонова гейм на своей подаче. 0:1.
17:03
В аут попала Бузас Манейро. 30:40.
17:02
В сетку попала Самсонова. 15:40.
17:02
Эйс от Самсоновой. 15:30.
17:01
Не смогла принять диагональ Самсонова 0:30.
17:00
Самсонова ошиблась по длине в первом розыгрыше. 0:15 на ее подаче.
16:55
Спортсменки вышли на разминку.
16:50
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч четвертого круга Уимблдона, в котором россиянка Людмила Самсонова играет с испанкой Бузас Манейро.