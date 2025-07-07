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Туристы попали в страшную аварию на самой сложной в мире гоночной трассе

«Первый спорт»: два туриста устроили аварию на гоночной трассе «Нюрбургринг»
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Два туриста устроили аварию на самой опасной гоночной трассе в мире — «Нюрбургринг». Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Отмечается, что на этой трассе любой желающий может проехать за свои деньги один круг длиной 21 км. В одном из моментов водители на своих Porsche 911 GT3 RS и BMW M2 не поделили дорогу и влетели в отбойник на скорости около 200 км/ч. Одна из машин загорелась, а вторая — лишилась всей передней части и взлетела в воздух. Сообщается, что оба водителя остались живы и никто серьезно не пострадал.

Ранее Telegram-канал Mash Siberia сообщал, что дрифтер сделал воронку на пляже и почти задавил отдыхающих россиян.

«Дрифтун закидал песком отдыхающих на барнаульском пляже. Гонщик перепутал побережье с Арракисом, поднял в воздух специю и улетел. Червь из земли не вылез, все остались целы», — говорится в публикации.

Ранее во Владивостоке гонки дрифтеров по центру города попали на видео.

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