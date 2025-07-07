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Дрифтер сделал воронку на пляже и почти задавил отдыхающих россиян на видео

Гонщик устроил дрифт на пляже Барнаула, почти задавил отдыхающих и попал на видео
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В Барнауле дрифтер исполнил опасные маневры прямо на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Дрифтун закидал песком отдыхающих на барнаульском пляже. Гонщик перепутал побережье с Арракисом, поднял в воздух специю и улетел. Червь из земли не вылез, все остались целы», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как водитель автомобиля устроил дрифт прямо на пляже, создал вокруг себя облако пыли и едва не наехал на отдыхающих.

До этого на МКАД «Газель» опрокинулась после того, как ее водитель затормозил перед пробкой.

ДТП произошло 8 июня на 84-м километре МКАД. На кадрах видно, что фургон «Газель» движется в среднем ряду МКАД и приближается к небольшой пробке. В этот момент водитель фургона резко затормозил, из-за чего «Газель» занесло в правую сторону. В результате машина опрокинулась набок и проскользила через несколько полос в сторону обочины.

Ранее во Владивостоке гонки дрифтеров по центру города попали на видео.

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