Во Владивостоке гонки дрифтеров по центру города попали на видео

Во Владивостоке на видео попало, как дрифтеры устроили гонки в центре города

Во Владивостоке мужчины устроили дрифт и гонки в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Дрифтеры устроили гонки прямо по центру города. Несмотря на то, что снято красиво и выглядит эффектно, это крайне опасно. Дорога общего пользования, хоть и пустая, но полуночные таксисты все-таки попадаются. Одно неверное движение и потом этих гонщиков со столба соскребать будут МЧС до утра», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как водители на легковых автомобилях в ночное время выполняют опасные маневры на проезжей части, обгоняя друг друга.

До этого сообщалось, что в Татарстане мотоциклист врезался в столб на большой скорости. В сети появилось видео с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в столб. От удара детали от транспорта разлетаются по проезжей части.

Ранее жесткий кульбит мотоциклиста на МКАД после удара об авто попал на видео.